Fenerbahçe'nin 16 Maçlık Yenilmezlik Serisi Beşiktaş Mağlubiyetiyle Sona Erdi

Fenerbahçe'nin 16 maçlık serisi Beşiktaş karşısında sona erdi

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler kupadaki ilk maçını kaybetti ve ekipte dikkat çekici bir dönemin sonu geldi: 16 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, söz konusu süreçte Trendyol Süper Lig'de 11, UEFA Avrupa Ligi'nde 5 maça çıktı; bu periyotta takım 11 galibiyet, 5 beraberlik elde etmişti.

Beşiktaş karşısındaki 2-1'lik mağlubiyet, sarı-lacivertliler için hem kupada ilk yenilgi hem de teknik direktör yönetimindeki uzun yenilmezlik serisinin sonunu işaret etti.

FENERBAHÇE, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA BEŞİKTAŞ’A 2-1 MAĞLUP OLDU VE 16 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ.