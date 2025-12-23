DOLAR
42,81 -0,01%
EURO
50,64 0%
ALTIN
6.183,36 -0,04%
BITCOIN
3.761.139,19 0,1%

Fenerbahçe'nin 16 Maçlık Yenilmezlik Serisi Beşiktaş Mağlubiyetiyle Sona Erdi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Beşiktaş'a 2-1 yenilerek Tedesco yönetimindeki 16 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 23:08
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 23:08
Fenerbahçe'nin 16 Maçlık Yenilmezlik Serisi Beşiktaş Mağlubiyetiyle Sona Erdi

Fenerbahçe'nin 16 maçlık serisi Beşiktaş karşısında sona erdi

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler kupadaki ilk maçını kaybetti ve ekipte dikkat çekici bir dönemin sonu geldi: 16 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, söz konusu süreçte Trendyol Süper Lig'de 11, UEFA Avrupa Ligi'nde 5 maça çıktı; bu periyotta takım 11 galibiyet, 5 beraberlik elde etmişti.

Beşiktaş karşısındaki 2-1'lik mağlubiyet, sarı-lacivertliler için hem kupada ilk yenilgi hem de teknik direktör yönetimindeki uzun yenilmezlik serisinin sonunu işaret etti.

FENERBAHÇE, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA BEŞİKTAŞ’A 2-1 MAĞLUP OLDU VE 16 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ...

FENERBAHÇE, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA BEŞİKTAŞ’A 2-1 MAĞLUP OLDU VE 16 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sergen Yalçın: Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti
2
Domenico Tedesco: "Bu sonuç canımızı yakıyor" — Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş
3
Vaclav Cerny 2 golle Beşiktaş'ı Fenerbahçe karşısında 2-1 galibiyete taşıdı
4
Trendyol Süper Lig: 7 kulüp ve Kevin Rodrigues PFDK'ya sevk edildi
5
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'e 12. Kez Yenildi
6
Vaclav Cerny Beşiktaş formasıyla 5. gole ulaştı
7
Beşiktaş Kadıköy'de Bileği Bükülmüyor

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart