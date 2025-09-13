Sergen Yalçın: 'Oyunsal eksiklerimiz var, zamanla toparlayacağız' — Beşiktaş 2-1 RAMS Başakşehir

Maç sonu değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Sergen Yalçın, takımın oyunsal eksiklerini gidermek için zamana ihtiyaç olduğunu vurguladı ve taraftardan sabır talep etti.

"Oyunsal eksiklerimiz var zamanla toparlayacağız"

Yalçın, maç sonu düzenlenen basın toplantısında, "Çok zor bir oyun oldu. Zaten bunu bekliyorduk. Çok yeni başlamış bir ekibiz. Bazı şeyleri oturtmak zaman istiyor, kolay değil. Bugün itibariyle kabul edilebilir bir mücadele vardı. Olumlu olan çok şey var. Olumsuzlukları da kısa sürede düzeltmek istiyoruz. Kazandığımız için mutluyum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Eksiklerimizi de görmek zorundayız. Oyunsal eksiklerimiz var zamanla toparlayacağız." ifadelerini kullandı.

Teknik adam, oyuncuların isteği, arzusu ve taraftarla bütünleşmelerini olumlu bulduğunu belirterek, "Bana göre sezonun en iyi oyunuydu. Önceki maçlar çok sağlıklı geçmedi. Eksiklerimiz tabii ki var. Önümüzde bunları telafi edecek zamanımız da var. Bu zaman zarfında bunları düzeltmeye çalışacağız. Biraz zaman vermek lazım. Taraftarın sabırlı olması gerekecek." dedi.

Yalçın, takımın moralini ve mücadele ruhunu öne çıkararak, geriye düşüldükten sonra oyunun çevrilmesinin kolay olmadığını ancak oyuncuların bu mücadeleyi göstermesinden memnun olduğunu belirtti ve performansın zamanla yükseleceğini söyledi: "Belli bir sürede bu eksikleri gidereceğiz. Yüzde 100 olmasa da yüzde 70-80'ini gidereceğimi düşünüyorum."

Oyunculara sosyal medya üzerinden ağır eleştiriler yapılmaması çağrısında bulunan Yalçın, "Oyuncularımızı sosyal medyada eleştirmeyelim, bunlar genç çocuklar ve çok etkileniyorlar. Oyuncularımıza sahip çıkalım." diyerek taraftar desteğinin önemini vurguladı.

Transferler ve planlama

Yalçın, transferlerle ilgili olarak Gökhan Sazdağı ve Cengiz Ünder'in transferlerine katkı sağladığını aktardı: "Transferin bitmesine 10 gün kala geldim. Benim kontrolümde olan bir süreç geçirmedik. Eski hoca ve scout ekibinin takip ettiği oyuncular alındı. O planlamanın içinde Türk oyuncu kalitemizi yükseltmek için Gökhan ve Cengiz transferlerinde ön ayak oldum. Futbol sadece yabancı oyuncularla oynanmıyor."