Sergio Oliveira, Olympiakos ile Sözleşme İmzaladı

Sergio Oliveira'nın Yeni Serüveni
Galatasaray ile geçirdiği dönemin ardından 32 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira, Yunanistan'ın önde gelen kulüplerinden Olympiakos ile sözleşme imzaladı.
Olympiakos'un Duyurusu
Olympiakos, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Oliveira'nın transferini doğrulayarak, "Olympiakos ailemize hoş geldin" ifadelerine yer verdi. Bu gelişme, futbolcu ve kulüp arasındaki yeni iş birliğini müjdelemektedir.
Oliveira, Yunan takımında başarılı bir performans sergileyerek kariyerine yeni bir soluk katmayı hedefliyor.