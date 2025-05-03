Serik Belediyespor'un 1. Lig'e Yükselişi Coşkuyla Kutlandı

Taraftarların Kutlama Coşkusu

Maçın bitiş düdüğünün ardından, coşkulu taraftarlar meşaleler yakarak, davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptılar. Ayrıca havai fişek gösterileri ile şampiyonlukları kutlandı. Çınaraltı Meydanı'ndan geçen araçlar da korna sesleriyle bu kutlamalara katıldı.

Belediye Başkanı'ndan Teşekkür ve Hedefler

Taraftarlarla birlikte kutlamalarda yer alan Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, burada yaptığı konuşmada başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti. Kumbul, "Serik hak ettiği yerde. Takımımız şu anda 1. Lig'e yükseldi. Bir sonraki hedefimiz Süper Lig. 'Hedefimiz neden Süper Lig olmasın?' dedik. 'Serik en iyisine layıktır.' dedik ve Serik'i en iyi yere getirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve her zaman da göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kumbul, ayrıca takımın deplasmandan dönüşünde Çınaraltı Meydanı'nda ayrı bir kutlama programı düzenleyeceklerini de duyurdu.

Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor'un deplasmanda Merkür Jet Erbaaspor'u 6-0 yenerek Kırmızı Grup'ta şampiyonluğa ulaştığı karşılaşmayı çok sayıda taraftar, Serik Çınaraltı Meydanı'na kurulan dev ekrandan izledi.

Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor'un deplasmanda Merkür Jet Erbaaspor'u 6-0 yenerek Kırmızı Grup'ta şampiyonluğa ulaştığı karşılaşmayı çok sayıda taraftar, Serik Çınaraltı Meydanı'na kurulan dev ekrandan izledi.