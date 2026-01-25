Servet Çetin: "Çorum FK, Süper Lig’e çıksın diye birileri düğmeye basmış"

Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında Sarıyer, evinde karşılaştığı Çorum FK’ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin hakem kararlarına sert tepki gösterdi.

Çetin: Hakem kararları maçın akışını etkiledi

"Maalesef birileri düğmeye basmış Çorum çıkacak, çıksın diye. Can çekişiyoruz burada. Tamam çıkaracaksanız Çorum’u çıkarın ama takımların canını yakmayın" diyen Çetin, maçın değerlendirmesini yapmakta zorlandığını söyledi.

Çetin, rakibin kalitesini kabul ederek, "Çorum gerçekten çok kaliteli bir ekip. Süper Lig takımı gibi, alternatifli kadrosu var" ifadelerini kullandı ancak hakem yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürdü.

"Hakemler maçların skorlarına karar veriyorlar, skorlara etki ediyorlar. Net ve açık söylüyorum bunu." Çetin, VAR ve orta hakem uygulamalarına ilişkin somut örnekler verdi: "İlk penaltıda orta hakem söylemesine rağmen VAR ısrarla çağırıyor. Penaltıyı verdirecek ya, ısrarla çağırıyor o yüzden. Bizim Camara’nın pozisyonunda kırmızı kartı niye vermiyorsun rakibe? Ümit Öztürk niye girmiyorsun devreye?"

Hakemlerle ilgili eleştirisini genişleterek, Türk futbolunun bu haliyle ilerleyemeyeceğini savunan Çetin, "Net söylüyorum; Türk futbolundan hiçbir şey olmaz; ne Süper Lig’den ne bu ligden hiçbir şey olmaz. Bizler ancak günü kurtarıyoruz. Çalışıyoruz, takımları ligde tutmaya çalışıyoruz. Temizlik yapacaklarsa hakemlerden başlasınlar" dedi.

Çetin, iki maçta kendilerine verilen penaltı kararlarına da dikkat çekti: "Bizimle oynadıkları iki maçta Çorum’a üç penaltı vermişler. Yani iki maçta Sarıyer’in bir sürü puanı kayboldu. Yarın bir gün bu puanlar bize lazım olduğunda hesabı kim verecek? Hiç kimse vermeyecek. Canı yanan Sarıyer olacak."

Kapanışta ise duygularını şöyle ifade etti: "Çorum’u tebrik ediyorum, bugün kazandılar ama hakemleri de tebrik ederim, çok güzel maç yönettiler, istedikleri takıma maçı çevirdiler." Çetin, oyuncularını ise mücadeleleri için tebrik etti.

