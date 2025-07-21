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Şevval Çakal, FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda Altın Madalya Kazandı

Milli tekvandocu Şevval Çakal, FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda kadınlar 62 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 22:47
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 22:47
Şevval Çakal, FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda Altın Madalya Kazandı

Milli tekvandocu Şevval Çakal, FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda (Universiade) büyük bir başarıya imza atarak, kadınlar 62 kiloda altın madalya kazandı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Almanya’nın Rhine-Ruhr şehrinde devam eden bu prestijli organizasyonda, Türkiye'yi temsil eden Şevval Çakal, rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı.

Bu madalya, Türkiye’nin oyunlardaki ilk altın madalyası olma özelliğini taşıyor ve Şevval’in başarısı, ülkemizdeki spor camiasında büyük bir gurur kaynağı oldu.

Milli tekvandocu Şevval Çakal (solda), FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda (Universiade)...

Milli tekvandocu Şevval Çakal (solda), FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda (Universiade), kadınlar 62 kiloda altın madalya kazandı.

Milli tekvandocu Şevval Çakal (solda), FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda (Universiade)...

Milli tekvandocu Şevval Çakal (solda), FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda (Universiade), kadınlar 62 kiloda altın madalya kazandı.

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