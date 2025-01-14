Şeydanur Kaplan: Engellilere İlham Veren Golbol Yıldızı

Golbol Kadın Milli Takımı'nın başarısıyla engellilere örnek olan Şeydanur Kaplan, genç sporculara ilham veriyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 11:35
Şeydanur Kaplan: Engellilere İlham Veren Golbol Yıldızı

Engellilere Umut Olan Şeydanur Kaplan

Dünya şampiyonlukları ve olimpiyat başarıları ile dikkat çeken Golbol Kadın Milli Takımı'nın 25 yaşındaki oyuncusu Şeydanur Kaplan, engelli bireylere ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde doğuştan görme engelli olarak dünyaya gelen Şeydanur, ortaokulda beden öğretmeninin tavsiyesi ile golbol ile tanıştı.

Kariyerinde Önemli Başarılar

Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü'nde kaydettiği başarılarla dikkat çeken Şeydanur, 17 yaşında milli takıma seçildi. 2017 yılında Finlandiya'da düzenlenen Avrupa Golbol Şampiyonası ve ertesi yıl İsveç'teki Golbol Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalyayı Türkiye'ye kazandıran takımdaki yerini aldı.

Sürdürülebilir Başarı İçin Çalışıyor

Şeydanur Kaplan, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 4. sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam ederken, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları için çalışmalarını azimle sürdürüyor.

''Çok Şanslı Hissediyorum''

Golbol ile tanıştıktan sadece 5 yıl sonra milli formayı giymek büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyleyen Şeydanur, bu başarıların sadece kendisi için değil, tüm engelli bireyler için bir umut ışığı olduğuna vurgu yaptı.

Aile Desteği ve Toplumda Farkındalık

Engelli bireylerin toplumda daha görünür olması ve başarılar elde etmesinin önemine dikkat çeken Şeydanur, ailelerin engelli çocuklarına destek olmasının kritikliğini şu şekilde ifade etti: "Bence en büyük görev ailelere düşüyor. Çocuklarının ne yapabilecekleri konusunda her zaman tetikte olsunlar ve araştırsınlar." Ayrıca, sporun hayatında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu ve kendisini ifade etmenin en güzel yolu olduğunu belirtti.

Zirveye Ulaşmak ve Orada Kalmak

Sporun zirvesinin olimpiyatlar olduğuna dikkat çeken Şeydanur Kaplan, takım olarak bu başarıyı iki kez gerçekleştirdiklerini ve asıl amacın zirveye ulaşmak değil, o istikrarı korumak olduğunu söyledi. "Buralara nasıl geldiğimi unutmadan bu yolda devam edebilmek benim amacım," diyerek sözlerini tamamladı.

Dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda elde ettikleri başarılarla ülkeyi gururlandıran Golbol Kadın...

Dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda elde ettikleri başarılarla ülkeyi gururlandıran Golbol Kadın Milli Takımı'nın 25 yaşındaki oyuncusu Şeydanur Kaplan, kariyeriyle engellilere örnek oluyor. Milli sporcu Kaplan Denizli Görme Engelliler Okulu bahçesindeki salonda çalışmalarını sürdürüyor.

Dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda elde ettikleri başarılarla ülkeyi gururlandıran Golbol Kadın...

Dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda elde ettikleri başarılarla ülkeyi gururlandıran Golbol Kadın Milli Takımı'nın 25 yaşındaki oyuncusu Şeydanur Kaplan, kariyeriyle engellilere örnek oluyor. Milli sporcu Kaplan Denizli Görme Engelliler Okulu bahçesindeki salonda çalışmalarını sürdürüyor.

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