Şeyma Nur Talu ikinci dünya şampiyonluğunu hedefliyor

Ordulu milli sporcu Şeyma Nur Talu, para tekvando seçmelerinde gösterdiği performansla ikinci kez dünya şampiyonluğunu hedefliyor. 32 yaşındaki sporcu, 19-22 Eylül tarihlerinde Ankara'da düzenlenen seçmelerde K44 57 kilo kategorisinde şampiyon olarak, Kasım ayında Suudi Arabistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Hazırlıklar ve hedefler

Başarısının ardından memleketine dönen Şeyma Nur, Dünya Şampiyonası hazırlıklarını antrenörü Ruhi Yüksel yönetiminde sürdürüyor. Günde çift antrenman yapan sporcu, 2017'de rakibi olmadan kazandığı dünya şampiyonluğunu bu kez rakiplerini yenerek tekrarlamayı amaçlıyor.

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Şeyma Nur'ün en büyük hedefi ise Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunlarına katılmak. Yüksel Spor Kulübü sporcusu, tekvandoya 2016'da arkadaş tavsiyesiyle başladığını ve o tarihten beri aralıksız çalıştığını belirtti.

Kariyer ve geçmiş başarılar

Şeyma Nur, daha önceki derecelerinde dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonlukları bulunduğunu, Tokyo 2020'yi ise dokuzuncu sırada tamamladığını aktardı. 2017 Dünya Şampiyonası'nda rakipsiz şampiyonluk yaşadığını ancak bu başarının paralimpik oyun kotası kazandırdığını söyledi. 2021 Dünya Şampiyonası'nda derece elde edememesi nedeniyle 2024 Paralimpik Oyunları'na katılamadığını ve bu nedenle mevcut Dünya Şampiyonası'nın kendisi için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Görüşler

Şeyma Nur Talu, duygularını şöyle özetledi: "İnşallah orada madalya beni bekliyor. Her sporcu gibi benim de hedefim orada şampiyonluk ve altın madalya. Allah izin verirse ülkeme şampiyon olarak dönmek istiyorum."

Antrenörü Ruhi Yüksel ise sporcusunun disiplinine dikkat çekerek, "Sporcum düzenli şekilde antrenmanlarını yaparak hazırlıklarını hep sürdürdü. Hiçbir zaman antrenmanlarını ihmal etmedi" dedi. Yüksel, ayrıca Şeyma Nur'un milli takım seçmelerinde yedi rakibini yenerek şampiyonaya gitmeye hak kazandığını ve bunun büyük bir başarı olduğunu belirtti. Antrenör, Şeyma Nur'un Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanacağına inandığını ve ardından paralimpik hedeflerine çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Şeyma Nur Talu da bu süreçte kendisine destek veren ailesi ve antrenörlerine teşekkür etti.

