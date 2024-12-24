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Şeymanur Hapaç, Kadınlar 1. Ligi'nde Kalesini Gole Kapattı

Yüksekova Spor'un kalecisi Şeymanur Hapaç, ilk 9 haftada sadece 1 gol yiyerek takımının yoluna yenilgisiz devam etmesine katkı sağladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 11:20
Şeymanur Hapaç, Kadınlar 1. Ligi'nde Kalesini Gole Kapattı

Yüksekova Spor'un Başarılı Kalecisi

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nde gösterdiği etkileyici performansla dikkat çeken Şeymanur Hapaç, Yüksekova Spor'un kalecisi olarak takımının kalesini yalnızca 1 golle kapatmayı başardı. Takım, B Grubu’nda 25 puan ve 36 gol averajı ile lider konumda bulunuyor.

Unvanını Korumaya Devam Ediyor

İlk 9 hafta içerisinde 8 maçtan 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Yüksekova Spor, 31 gol atarak 'en çok atan' unvanını da elinde bulunduruyor. Hükmen galip sayıldığı 2 karşılaşmayla birlikte toplamda 6 gol daha hanesine ekledi. Şeymanur, kaleyi koruduğu 7 maçta gösterdiği performans ve az gol yemesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Özellikle Yüksekova Spor'un Sakarya Kadın Futbol Spor Kulübü ile yaptığı maçta 6-1’lik galibiyette kalecilik görevini üstlenen Hapaç, 89. dakikada bir gol yemesiyle bu sezon ilk kez 'geçilme' üzüntüsünü yaşadığı için üzüldüğünü ifade etti.

Takım Arkadaşlarına Övgü

Hapaç, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda, takıma katıldığı günden beri kulüpte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. “Arkadaşlarım ön hatta çok iyi oynuyor, bu yüzden bana fazla iş düşmüyor. Biz çok koordineli çalışıyoruz.” diyerek takımın uyumunu vurguladı. Yüksekova halkına olan sevgisini dile getiren Hapaç, “Taraftarlarımıza play-off’larda güzel maçlar izletmek istiyoruz.” dedi.

Teknik Direktörden Tam Not

Yüksekova Spor’un Teknik Direktörü Bayram Yıldırım, takım ruhunu sahada iyi yansıttıklarını ifade ederek, “Bu başarının arkasındayız ve özverili çalışmalarla bunu başardık.” sözlerini kullandı. Ayrıca, “Kalecimiz bu güveni vermeye devam edecek.” şeklinde açıklama yaptı.

Takımın İleriye Dönük Hedefi

Takım kaptanı Rahime Atabay ise kış koşullarında dahi antrenmanları aksatmadan çalıştıklarını belirtti. “Şampiyonluk mücadelemizi sürdürüyoruz.” diyerek takım ruhunu ön plana çıkardı.

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