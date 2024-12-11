Shai Gilgeous-Alexander'ın 39 Sayısı Thunder'ı NBA Kupası Yarı Finaline Taşıdı

Thunder, Yarı Finale İniyor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası çerçevesinde Oklahoma City Thunder, Dallas Mavericks'i 118-104 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Bu karşılaşma, Thunder için Batı Konferansı çeyrek finalinin bir parçasıydı ve takım, rakibine 14 sayı farkla üstünlük sağladı.

Thunder'ın yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, müthiş bir performans sergileyerek maçta 39 sayı kaydetti ve bu sayılarla takımının yarı finale yükselmesine önemli katkı sağladı. Thunder, Las Vegas'ta gerçekleştirilecek olan yarı finalde Golden State Warriors ile Houston Rockets arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.

Bucks da Yarı Finalde

Diğer bir çeyrek final karşılaşmasında Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı'nda Orlando Magic'i 114-109 yenerek yarı finale yükseldi. Bucks'ta yıldız oyuncu Giannis Antetokounmpo 37 sayıyla öne çıkarken, Damian Lillard da 28 sayı üretti. Orlando Magic'te ise Jalen Suggs 32 sayıyla mücadele etti, ancak bu performans mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Bucks, Las Vegas'ta oynanacak yarı finalde New York Knicks ile Atlanta Hawks çeyrek final maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.