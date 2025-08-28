DOLAR
Shane Larkin: EuroBasket 2025'te madalya şansımız çok yüksek

Shane Larkin, EuroBasket 2025'te madalya hedeflediklerini ve Letonya galibiyetinin özgüven sağladığını söyledi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 15:54
Emre Doğan - Röportaj ve maç değerlendirmesi

A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Shane Larkin, EuroBasket 2025’te iyi mücadele etmeleri halinde madalya kazanma şanslarının çok yüksek olduğunu belirtti.

Milliler, EuroBasket 2025 A Grubu'ndaki ilk maçında ev sahibi Letonya'yı 93-73 mağlup ederek turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı. Milliler, gruptaki ikinci müsabakada yarın saat 14.45'te Çekya ile karşılaşacak.

32 yaşındaki şutör oyun kurucusu Larkin, Çekya mücadelesi öncesinde Arena Riga'da gerçekleştirilen antrenmanın ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Şampiyonaya kazanarak başladıkları için çok iyi hissettiğini dile getiren Larkin, "Büyük bir taraftar desteğini arkasına alan ev sahibi takıma karşı oynamamıza rağmen önemli bir galibiyet elde ettik. Sakin kalmak ve odaklanmak zorundayız çünkü bu, uzun bir turnuva. Bir maçı kazanmamız bir şeyi değiştirmez. İyi başladığımız için mutluyuz ama daha yapacak çok işimiz var. Önümüzdeki maçlara konsantre olmalıyız. Letonya karşısında gösterdiğimiz performansı sürdürmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Herkesin motivasyonu madalya kazanmak

Shane Larkin, 2025 Avrupa Şampiyonası'na madalya kazanmak için geldiklerini vurguladı. Letonya karşısında aldıkları galibiyetin özgüven açısından önemine dikkat çeken milli basketbolcu, "Herkesin motivasyonu madalya kazanmak. Buraya madalya almaya geldik. Bunun için mücadele ediyoruz ve buna odaklandık. Kendimize güveniyoruz. Bunu yapabileceğimize inanıyoruz. Her maç sahaya çıkıp mücadele etmeliyiz. Her müsabaka, Letonya maçı gibi gitmeyecek. Birlikte kaldığımız ve her maç savaştığımız sürece madalya kazanma şansımızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum." dedi.

