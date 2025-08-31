Sidney Maratonu: Hailemaryam Kiros ve Sifan Hassan Zaferi

Parkur rekorları ve öne çıkan sonuçlar

Sidney Maratonu'nu erkeklerde Etiyopyalı Hailemaryam Kiros, kadınlarda ise Hollandalı Sifan Hassan kazandı.

Atletizmde Tokyo, Boston, Londra, Berlin, Şikago ve New York'un ardından ilk kez bu yıl büyük maraton kategorisine dahil edilen Sidney'de, Kiros 2.06.06'lık derecesiyle, Paris 2024'ün altın madalyalı ismi Hassan da 2.18.22'lik derecesiyle parkur rekoru kırarak birinci oldu.

İki olimpiyat şampiyonluğu bulunan 40 yaşındaki Kenyalı atlet Eliud Kipchoge ise 2.08.31 ile bitiş çizgisini dokuzuncu sırada geçti.