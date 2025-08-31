DOLAR
Sidney Maratonu: Hailemaryam Kiros ve Sifan Hassan Zaferi

Sidney Maratonu'nu erkeklerde Hailemaryam Kiros (2.06.06), kadınlarda Sifan Hassan (2.18.22) kazandı; Hassan parkur rekoru kırdı. Eliud Kipchoge dokuzuncu oldu.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 12:32
Sidney Maratonu: Hailemaryam Kiros ve Sifan Hassan Zaferi

Sidney Maratonu: Hailemaryam Kiros ve Sifan Hassan Zaferi

Parkur rekorları ve öne çıkan sonuçlar

Sidney Maratonu'nu erkeklerde Etiyopyalı Hailemaryam Kiros, kadınlarda ise Hollandalı Sifan Hassan kazandı.

Atletizmde Tokyo, Boston, Londra, Berlin, Şikago ve New York'un ardından ilk kez bu yıl büyük maraton kategorisine dahil edilen Sidney'de, Kiros 2.06.06'lık derecesiyle, Paris 2024'ün altın madalyalı ismi Hassan da 2.18.22'lik derecesiyle parkur rekoru kırarak birinci oldu.

İki olimpiyat şampiyonluğu bulunan 40 yaşındaki Kenyalı atlet Eliud Kipchoge ise 2.08.31 ile bitiş çizgisini dokuzuncu sırada geçti.

