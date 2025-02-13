Siltaş Yapı Pendikspor, Geosis Boluspor'u 1-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'de Pendikspor zaferi

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, konuk ettiği Geosis Boluspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Bu önemli mücadele, takımların ligdeki hedefleri açısından büyük bir anlam taşıyordu.

Penaltı Kaçınca Gerilim Arttı

Karşılaşmanın 68. dakikasında Pendiksporlu futbolcu Sequeira, penaltı atışından faydalanamadı. Bu durum, maçın temposunu ve heyecanını artırdı. Yine de Pendikspor, elde ettiği tek gol ile müsabakayı kazanmayı başardı.

Bu galibiyet, Siltaş Yapı Pendikspor'un ligdeki puan durumunu güçlendirirken, Geosis Boluspor için zorlu bir süreç başlamış oldu.