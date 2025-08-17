DOLAR
Simge Bekler'in Hedefi: Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Altın

18 yaşındaki milli boksör Simge Bekler, ilk kez katılacağı Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda altın madalya hedefliyor.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 11:41
İLAL KAHYAOĞLU - Milli boksör Simge Bekler, ilk kez katılacağı Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönmeyi hedefliyor.

Gençlik ve kariyer

18 yaşındaki sporcu, boksa 10 yaşında babasının yönlendirmesiyle başladığını ve kariyerinde 4 Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu söylüyor.

"Boksa başladığımda daha 10 yaşındaydım. Şimdi 18 yaşındayım. Boksa başladıktan kısa süre sonra ilk Türkiye şampiyonasına katıldım. Burada üçüncü oldum. Daha sonra Türkiye şampiyonalarında şampiyon oldum."

Hazırlıklar ve hedefler

Milli takım ile Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde kampta olan Simge, eylül ayında düzenlenecek Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda Türkiye'yi temsil edecek.

"İlk kez katılacağım Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönmek istiyorum. Heyecanlı bir serüven geçiyor. Antrenörlerimiz bize çok destek sağlıyor. Kampımız güzel geçiyor. Yoğun bir tempoyla kamp yapıyoruz. Bosna Hersek'te bir turnuvaya gideceğiz. Daha sonra Avrupa Şampiyonası hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Yoğun bir tempo geçiriyoruz. Çok çalışıyoruz. Çalışmamızın karşılığını almak istiyoruz."

"Hedefim olimpiyatlara gitmek. Olimpiyatlarda güzel dereceler, başarılar elde etmek. Boksu çok seviyorum. Baş antrenörümüz Baykan Arslan başta olmak üzere diğer antrenörlerimize ve Türkiye Boks Federasyonu Başkanımız Suat Hekimoğlu'na bize bu imkanı sağladığı için teşekkür ederiz."

