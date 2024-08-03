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Simone Biles Paris 2024'te Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Simone Biles, kadınlar atlama masasında altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 19:57
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 19:57
Simone Biles Paris 2024'te Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Büyük Başarı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastik branşının kadınlar atlama masası finali gerçekleştirildi. Bu prestijli etkinlik, Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da yapıldı.

Simone Biles'ın Muhteşem Performansı

Amerikalı sporcu Simone Biles, 15.300 puan alarak altın madalya kazanmayı başardı. Performansıyla hem izleyicileri hem de jüriyi etkilemeyi başaran Biles, yine zirvede yer aldı.

Diğer Madalya Sahipleri

Gümüş madalya Rebeca Andrade (Brezilya) tarafından 14.966 puanla kazanılırken, bronz madalya ise Jade Carey (ABD) ile 14.466 puanla elde edildi.

Bu sonuçlar, spor dünyasında büyük bir yankı uyandırırken, artistik cimnastikte diğer ülkelerin de güçlü rakipler yetiştirdiği gözler önüne seriliyor.

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