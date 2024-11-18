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Sinan Kaloğlu Yönetiminde Kayserispor Umutlanıyor

Sinan Kaloğlu, Kayserispor ile 4 maçta 8 puan alarak takımın öz güvenini yükseltti. Yeni sistemle Fenerbahçe'ye hazırlanıyorlar.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 11:29
Sinan Kaloğlu Yönetiminde Kayserispor Umutlanıyor

Sinan Kaloğlu ile Kayserispor'da Umut Dönemi Başladı

Bellona Kayserispor, genç teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde son 4 maçta elde ettiği 8 puanla hayata döndü. Kaloğlu, göreve geldiği ilk andan itibaren oyuncuların öz güveninde belirgin bir artış olduğunun altını çiziyor.

Önemli Sonuçlar

Kaloğlu, Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalarak başladığı serüvenine, Atakaş Hatayspor karşısında 1-0'lık galibiyet ve Adana Demirspor ile 0-0'lık beraberlik ekledi. Son olarak Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Kayserispor, Kaloğlu yönetiminde çıktığı 4 lig maçında da yenilgi yüzü görmedi.

Kaloğlu'nun Açıklamaları

Sinan Kaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dört maçta alınan 8 puan, üzerimizdeki kara bulutları dağıttı. Oyuncuların öz güveni yerine geldi," dedi. Kaloğlu, daha önce kazanamayan bir takımla karşı karşıya kaldıklarını hatırlatarak, "Bu süreçte fiziksel olarak gelişmelerini sağladık," ifadelerini kullandı.

Savunma ve Sistem Değişiklikleri

Kaloğlu, Kayserispor’un uzun süredir devam eden transfer yasakları nedeniyle kısıtlı bir kadroya sahip olduğuna dikkat çekti. Oyuncular üzerinden değil, farklı bir sistemle köklü değişiklikler yaparak takımın savunmasını güçlendirdiklerini belirtti. Ayrıca, oyuncularla birebir görüşmeler yaparak motivasyonu artırdıklarını da vurguladı.

Fenerbahçe Maçı Öncesi Stratejiler

Kayserispor, ligde zorlu bir maçla karşı karşıya kalacak. Kaloğlu, "Dört orijinal stoperimizden 3'ü bu hafta olmayacak. Ancak Fenerbahçe'ye karşı kaybetmeyi düşünmüyoruz. İyi bir sonuç almak için çalışacağız," şeklinde konuştu. Üstelik, Kadro ve strateji üzerinde detaylı çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Kaloğlu, "Bu dört maçta aldığımız iyi sonuçları, Fenerbahçe maçında da devam ettirmek istiyoruz," diyerek iddialı bir şekilde hedeflerini ortaya koydu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, genç teknik direktörü Sinan Kaloğlu...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, genç teknik direktörü Sinan Kaloğlu yönetiminde çıktığı son 4 maçta aldığı 8 puanla moral buldu.

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