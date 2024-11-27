Sinop Şehir Stadı İlk Maçını Oynadı: Sinopspor Galip Geldi

Sinop Şehir Stadı İlk Resmi Müsabakasını Düzenledi
Sinop'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Sinop Şehir Stadı, ilk resmi maçına ev sahipliği yaptı. Denize sadece 100 metre mesafede yer alan ve 22 bin metrekare alan üzerine inşa edilen stat, 10 bin seyirci kapasiteli olup, Sinopspor ile Geredespor arasında yapılan Bölgesel Amatör Lig maçıyla açılışını gerçekleştirdi.
Önemli İsimler Maçı İzledi
Vali Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve diğer yetkililer, maçı taraftarlarla birlikte takip etti. Karşılaşma sonunda Sinopspor, rakibini 1-0'lık skorla mağlup ederek statta oynanan ilk müsabakadan üç puanla ayrılmayı başardı.
Spor Camiasından Teşekkürler
Sinop Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ayhan Özhan, yapılan yatırımlardan ötürü duyduğu mutluluğu dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm destekçilere teşekkür etti. Özhan, stat ile birlikte Sinopspor'un büyük başarılar elde edeceğine inandığını belirtti ve yeni stat için; “Türk sporuna, Sinop halkına hayırlı olmasını diliyorum” Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir. Sinop'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Sinop Şehir Stadı kapılarını, ilk kez resmi bir müsabakaya ev sahipliği yaparak açtı. Sinop'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Sinop Şehir Stadı kapılarını, ilk kez resmi bir müsabakaya ev sahipliği yaparak açtı.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Sinop'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Sinop Şehir Stadı kapılarını, ilk kez resmi bir müsabakaya ev sahipliği yaparak açtı.
Sinop'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Sinop Şehir Stadı kapılarını, ilk kez resmi bir müsabakaya ev sahipliği yaparak açtı.