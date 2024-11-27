Sinop Şehir Stadı İlk Maçını Oynadı: Sinopspor Galip Geldi

Sinop Şehir Stadı İlk Resmi Müsabakasını Düzenledi

Sinop'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Sinop Şehir Stadı, ilk resmi maçına ev sahipliği yaptı. Denize sadece 100 metre mesafede yer alan ve 22 bin metrekare alan üzerine inşa edilen stat, 10 bin seyirci kapasiteli olup, Sinopspor ile Geredespor arasında yapılan Bölgesel Amatör Lig maçıyla açılışını gerçekleştirdi.

Önemli İsimler Maçı İzledi

Vali Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve diğer yetkililer, maçı taraftarlarla birlikte takip etti. Karşılaşma sonunda Sinopspor, rakibini 1-0'lık skorla mağlup ederek statta oynanan ilk müsabakadan üç puanla ayrılmayı başardı.

Spor Camiasından Teşekkürler