Sinop'ta Başladı: Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları

Kumkapı'da 24 kulüp ve 250 sporcu mücadele ediyor

Türkiye Kürek Federasyonunca düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları, Sinop'un Kumkapı mevkisinde başladı.

Organizasyonda 24 kulüp ve 250 sporcu yer alıyor. Kadın ve erkek sporcular, 19 yaş altı ve büyükler kategorilerinde parkurda hız, güç ve dayanıklılıklarını sergiliyor.

Sporcular, ilk gün çeyrek finale yükselebilmek için düzenlenen eleme yarışlarında 500 metrede mücadele etti.

Takım arkadaşları tarafından kıyıdan desteklenen kürekçileri, sporseverler de ilgiyle izledi.

Türkiye Kürek Federasyonu Genel Direktörü Baha Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun bugün eleme yarışlarıyla başladığını ve finallerin 31 Ağustos Pazar günü yapılacağını bildirdi.

