Sipay Bodrum FK, Arnavut Savunma Oyuncusu Arlind Ajeti'yi Kadrosuna Kattı

Sipay Bodrum FK'dan Transfer Hamlesi
Trendyol Süper Lig temsilcisi Sipay Bodrum FK, 31 yaşındaki Arnavut futbolcu Arlind Ajeti'yi kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun transfer sürecinin devam ettiği bilgisi verildi.
Ajeti'nin Kariyeri ve Performansı
Açıklamada, Romanya Süper Lig ekiplerinden CFR Cluj ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Ajeti, geçtiğimiz sezon CFR Cluj formasıyla 22 maça çıkarak, 3 gol atma başarısını gösterdi ve toplamda 1857 dakika sahada kaldı.
Bu transferle birlikte Sipay Bodrum FK'nın savunma hattını güçlendirmeyi hedeflediği ifade edildi.