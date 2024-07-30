Sipay Bodrum FK, Manisa FK'yi 3-1 Geçti

Futbol: Hazırlık Maçı Sonucu

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından biri olarak, Manisa FK ile gerçekleştirdiği hazırlık maçında sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Maç Detayları

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce ilinin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK ile yüzleşti.

İlk Yarı Performansı

Karşılaşmanın ilk yarısına hızlı başlayan Sipay Bodrum FK, Kenan Özer ile 7. ve 29. dakikalarda, ardından Gökdeniz Bayraktar ile 34. dakikada bulduğu gollerle sahayı ilk 45 dakikayı 3-0 önde tamamladı.

İkinci Yarıda Goller

İkinci yarıda sıkı ataklarla devam eden maçta, Manisa FK 48. dakikada Efe Taylan Altunkara ile bir gol buldu ve durumu 3-1’e getirdi. Ancak iki takım da yakaladıkları diğer gol fırsatlarını değerlendiremedi.

Kamp Tamamlanıyor

Maçın sonucu Sipay Bodrum FK'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Takım, yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından Topuk Yaylası kampını tamamlayacak.