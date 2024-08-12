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Sipay Bodrum FK'nın İlk Maç Üzüntüsü: 1-0'lık Yenilgi

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, sezonun ilk maçında Gaziantep FK'ye 1-0 mağlup olduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 23:50
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 23:59
Sipay Bodrum FK'nın İlk Maç Üzüntüsü: 1-0'lık Yenilgi

Sipay Bodrum FK'nın İlk Maç Üzüntüsü

Bodrum'da gerçekleştirilen Sipay Bodrum FK ve Gaziantep FK karşılaşmasının ardından, Bodrum ekibinin teknik direktörü İsmet Taşdemir, maçta yaşanan heyecan ve sonuç üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

İlk Maç Heyecanı

İsmet Taşdemir, maçı değerlendirdiği basın toplantısında, "İlk maçımızdı, ara ara heyecan da vardı. Bu heyecan son vuruşlarda bizim işimize pek yaramadı." diyerek oyuncularının sergilediği performansın başlangıç açısından umut verdiğini belirtti.

Son Dakika Üzüntüsü

Maçın özellikle son dakikalarında yaşanan pozisyonları değerlendiren Taşdemir, "Çok sayıda pozisyon harcadık. Son dakika golüyle mağlup olduk. Ancak bunun üstesinden geleceğiz, mevcut duruma takılı kalmayacağız," dedi.

Gelecek İçin Umut Verici Anlar

Son olarak, takımının futbol doğrularını ortaya koyduğunu vurgulayan Taşdemir, "Futbol doğrularını yaptığımız çok şey var. Bunları biraz daha geliştirip, üstüne katarak yolumuza devam etmeye çalışacağız," şeklinde konuştu.

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir (sağda), Bodrum İlçe Stadı'nda Gaziantep FK'ye 1-0...

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir (sağda), Bodrum İlçe Stadı'nda Gaziantep FK'ye 1-0 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir (sağda), Bodrum İlçe Stadı'nda Gaziantep FK'ye 1-0...

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir (sağda), Bodrum İlçe Stadı'nda Gaziantep FK'ye 1-0 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK takımları Bodrum İlçe...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Bodrum FK'dan Haqı Osman (19) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK takımları Bodrum İlçe...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Bodrum FK'dan Haqı Osman (19) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK takımları Bodrum İlçe...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Bodrum FK'dan Haqı Osman (19) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK takımları Bodrum İlçe...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Bodrum FK'dan Haqı Osman (19) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK takımları Bodrum İlçe...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Bodrum FK'dan Haqı Osman (19) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK takımları Bodrum İlçe...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Bodrum FK'dan Haqı Osman (19) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK takımları Bodrum İlçe...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Bodrum Fk'dan Fredy (önde) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK takımları Bodrum İlçe...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Bodrum Fk'dan Fredy (önde) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK takımları Bodrum İlçe...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Bodrum Fk'dan Fredy (önde) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK takımları Bodrum İlçe...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Bodrum Fk'dan Fredy (önde) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK takımları Bodrum İlçe...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Sipay Bodrum FK takımı maç öncesi poz verdi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK takımları Bodrum İlçe...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Sipay Bodrum FK takımı maç öncesi poz verdi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK takımları Bodrum İlçe...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Sipay Bodrum FK takımı maç öncesi poz verdi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK takımları Bodrum İlçe...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Sipay Bodrum FK takımı maç öncesi poz verdi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK takımları Bodrum İlçe...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Sipay Bodrum FK takımı maç öncesi poz verdi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK takımları Bodrum İlçe...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Sipay Bodrum FK takımı maç öncesi poz verdi.

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