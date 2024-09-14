Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir Maçının Ardından

Bodrum FK'nın teknik direktörü İsmet Taşdemir, Trendyol Süper Lig'deki RAMS Başakşehir karşısında 1-0'lık mağlubiyetin ardından basın toplantısı düzenledi.

Maç Sonrası Değerlendirme

Maç sonrası memnuniyetini dile getiren Taşdemir, oyuncularının gösterdiği mücadeleyi övdü fakat galip gelemediklerini ifade etti. "Bugünkü oyundan memnunum. Oyuncu kardeşlerim bence yapabilecekleri her şeyi yaptılar ama kazanamadık," dedi.

İyi Oynadık Ama...

Karşılaşmanın genelinde iyi bir performans sergilediklerini belirten Taşdemir, "Güçlü bir rakibe karşı mücadele ettik ve birçok durumu doğru değerlendirdik. Ancak bulduğumuz pozisyonları değerlendiremeyerek son dakikada gelen golle mağlup olduk," şeklinde konuştu.

Gelecek İçin Umut Verici

İlk beş maç sonunda dört yenilgi aldıklarını ve bunun kendisi ile takım için kötü bir başlangıç olduğunu kaydeden Taşdemir, "Ama geçen hafta Göztepe maçı hariç, oynadığımız oyun umut verici. Doğru oyunda ısrar edeceğiz," dedi.

Takımın Gelişimi İçin Sabır

Takımın yeni oyuncularının adaptasyon sürecine de değinen Taşdemir, "İki idmanla maça çıkan arkadaşlarımız vardı. Takımın birlikte daha iyi olmasıyla performanslarının artacağını düşünüyorum. Sabırla çalışmaya devam edeceğiz," ifadesinde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. RAMS Başakşehir'den Berat Ayberk Özdemir (2) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. RAMS Başakşehir'den Berat Ayberk Özdemir (2) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. RAMS Başakşehir'den Berat Ayberk Özdemir (2) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. RAMS Başakşehir'den Berat Ayberk Özdemir (2) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. RAMS Başakşehir'den Berat Ayberk Özdemir (2) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. RAMS Başakşehir'den Berat Ayberk Özdemir (2) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.