Sipay Bodrum FK, Yeni Sezon Hazırlıklarının İkinci Etabına Düzce'de Başladı

Sipay Bodrum FK, Düzce'de Hazırlıklara Hız Verdi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabına Düzce'de başlamış bulunuyor. Yeşil-beyazlı futbolcular, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde, teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde antrenmanlara çıktı.
Antrenman Detayları
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve koordinasyon çalışmaları ile devam etti. Sipay Bodrum FK, başarı hedefiyle hazırlıklarına 1 Ağustos'a kadar Düzce'de sürdürecek.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabına başladı.Tektnik direktör Burhan Eşen takım başında antrenmana çıktı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabına başladı.Tektnik direktör Burhan Eşen takım başında antrenmana çıktı.