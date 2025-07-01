Şırnak'ta 'Geleceğin Yıldızları Burada Yetişiyor' Seçmeleri Başladı

Şırnak'ta Futbol Heyecanı: 'Geleceğin Yıldızları Burada Yetişiyor'

Şırnak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Geleceğin Yıldızları Burada Yetişiyor" temalı futbol seçmeleriyle yetenekli genç sporcuları keşfetme yolunda önemli bir adım atıyor.

Genç Sporcuların İlgisi Büyük

Şırnak Şehir Stadyumu'nda yapılan seçmelerde, 9-14 yaş aralığında pek çok çocuk, futbol yeteneklerini sergiledi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Nihat Avcı, okulların tatil edilmesiyle birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yürüttüğü Spor Okulları Projesi'nin başladığını belirtti.

Hedef: Profesyonel Futbolcular Yetiştirmek

Avcı, "Kentte binlerce çocuk futbola ilgi gösteriyor. Bizler, antrenörler gözetiminde hem eğitim veriyor hem de yetenekli sporcuları Türk sporuna kazandırmak için altyapı çalışmalarını sürdürüyoruz. Amacımız, profesyonel liglerde oynayabilecek futbolcuları keşfedip bunları büyük takımlara ve milli takıma kazandırmak" şeklinde konuştu.

Yaz Boyunca Futbol Eğitimi

Avcı, yaz boyunca il ve ilçe tesislerinde düzenlenecek etkinliklere tüm çocukları davet ederek, katılım çağrısında bulundu.

Antrenörlerin Değerlendirmeleri

Futbol seçmelerini yürüten antrenör Metin Cavlak, bu yıl futbola yoğun bir talep olduğunu dile getirerek, velilere teşekkür etti. Çocukların yeteneklerini değerlendirdiklerini ve 2025-2026 sezonu için uygun görülen yaş kategorisindeki sporcuları resmi maçlara hazırladıklarını aktardı.

Genç Sporcuların Hedefleri Yüksek

Seçmelere katılan Yunus Ercan Ermiş, antrenörlerinin gözetiminde ilk iki günden elemeleri geçtiğini ve büyük bir mutluluk yaşadığını ifade etti. Ermiş, "Gelecekte iyi bir sporcu olmak ve milli takıma seçilmek istiyorum" dedi. Diğer bir katılımcı Tayyip Berke Vurgun ise altyapıda yer almak için seçmeleri geçtiğini belirtti.

Şırnak'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda "Geleceğin Yıldızları Burada Yetişiyor" temasıyla seçmeler başladı. Şırnak Şehir Stadyumu'nda yapılan seçmelerde 9-14 yaş arasındaki çocuklar, futboldaki hünerlerini sergiledi.

Şırnak'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda "Geleceğin Yıldızları Burada Yetişiyor" temasıyla seçmeler başladı. Şırnak Şehir Stadyumu'nda yapılan seçmelerde 9-14 yaş arasındaki çocuklar, futboldaki hünerlerini sergiledi.