Sivas'ta Gençler, Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası Başladı

Sivas'ta Geleneksel Okçuluk Coşkusu

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanlığı'nın düzenlediği Gençler, Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta başladı. Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda gerçekleşen açılış törenine katılan Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Coşkuner, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı bu topraklarda olmaktan duyduğu gururu dile getirdi.

Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Coşkuner, sporun sadece bir müsabaka değil, aynı zamanda birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu güçlendiren önemli bir buluşma noktası olduğunu belirtti. Ayrıca, federasyon olarak geleneksel Türk okçuluğunu gelecek nesillere en doğru şekilde aktarma hedefinde olduklarını ifade etti. “Bu doğrultuda atılan her ok, kültürümüzün ve dostluğumuzun nişanesidir.” dedi.

Sivas'ın Misafirperverliği

Sivas Vali Yardımcısı Osman Altın, okçuları şehrinde ağırlamaktan duyduğu mutluluğu aktardı. Altın, son yıllarda federasyon ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün katkılarıyla gençlerin okçuluğa olan ilgisinin artmasının kendilerini gururlandırdığını iletti.

Şampiyonanın Detayları

Şampiyonanın ilk gününde 60 ilden 400 sporcu, geleneksel kıyafetlerini giyerek sıralama ve eleme atışları gerçekleştirdi. Açılış programına protokol üyeleri ve sporcuların aileleri de katılarak etkinliğe destekte bulundular.

