Sivas'ta Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası Nefes Kesti

Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası Sivas'ta Gerçekleşti

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası, 5 ayrı yaş grubunda gerçekleştirildi. Müsabakalar, Sivas Taha Akgül Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı ve 10, 11, 12, 13 ve 14 yaş erkekler kategorilerinde sporcular ter döktü.

Dereceye Giren Sporculara Madalya

Şampiyona sonunda, dereceye giren sporcular için düzenlenen madalya töreninde, madalyalar Türkiye Güreş Federasyonu yetkilileri, antrenörler ve idareciler tarafından takdim edildi.

10 Mindere 10 Kategori

Organizasyon, aynı anda 10 minderde 10-11-12-13 ve 14 yaş kategorilerinde müsabakaların gerçekleşmesiyle dikkat çekti. Etkinliğe katılan 6 bini aşkın sporcu, kızlar ve erkekler olmak üzere 3 farklı stilde mücadele etti.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sivas'ın ev sahipliğinde 5 ayrı yaş grubunda düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sivas'ın ev sahipliğinde 5 ayrı yaş grubunda düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası sona erdi.