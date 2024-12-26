DOLAR
35,15 0,24%
EURO
36,69 -0,12%
ALTIN
2.980,02 -0,58%
BITCOIN
3.373.355,32 3,13%

Sivas'ta Muaythai Süper Ligi Sezon Finali Heyecanı

Sivas'ta düzenlenecek Muaythai Süper Ligi sezon finalinde 12 sporcu, 6 müsabakada mücadele edecek. Final yarın saat 20.00'de başlayacak.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 17:21
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 17:25
Sivas'ta Muaythai Süper Ligi Sezon Finali Heyecanı

Sivas'ta düzenlenecek olan Spor Toto Muaythai Süper Ligi sezon finali, yarın gerçekleşecek olan heyecan dolu karşılaşmalar ile sahne alacak. Toplamda 12 sporcu, 6 müsabaka ile mücadele edecek.

Söz konusu etkinlik, Valilik, belediye ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde ve Türkiye Muaythai Federasyonu iş birliğiyle düzenleniyor. Etkinliğin tanıtımı için Atatürk Kongre Müzesi'nde bir basın toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Türkiye Muaythai Federasyonu Süper Lig Yürütme Kurulu Başkanı Hakan Şahade, 2024 yılında Türkiye Şampiyonası’nda ilk dört dereceye giren sporcuların Süper Lig'e katılım hakkı kazanacağını belirtti. Bu önemli organizasyonu Sivas'ta yürütmenin kendileri için bir mutluluk kaynağı olduğunu dile getirerek, "İnşallah burada şampiyon olan sporcularımız ülkemizi Avrupa Şampiyonası'nda temsil edecek. Onlara şimdiden başarılar diliyorum," dedi.

Etkinlikte yer alan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ufuk Demir, bu organizasyona ev sahipliği yapmanın kendileri için büyük bir onur olduğunu vurguladı. Demir, "Çok önemli, bizler için değerli bir organizasyon. Sporcu dostu bir şehir olarak organizasyonda yer alacak tüm sporculara başarı diliyorum," ifadesinde bulundu.

Basın toplantısının ardından sporcular arasında "face to face" buluşmaları gerçekleşti. Şampiyonluk kemerlerinin sahiplerinin belirleneceği final karşılaşmaları yarın, 20.00'de 4 Eylül Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

Sivas'ta yarın düzenlenecek Spor Toto Muaythai Süper Ligi sezon finalinde 6 müsabakada 12 sporcu...

Sivas'ta yarın düzenlenecek Spor Toto Muaythai Süper Ligi sezon finalinde 6 müsabakada 12 sporcu mücadele edecek.

Sivas'ta yarın düzenlenecek Spor Toto Muaythai Süper Ligi sezon finalinde 6 müsabakada 12 sporcu...

Sivas'ta yarın düzenlenecek Spor Toto Muaythai Süper Ligi sezon finalinde 6 müsabakada 12 sporcu mücadele edecek.

İLGİLİ HABERLER

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altınordu 17 Yaş Altı Takımı'ndan Profesyonelliğe Geçiş Töreni
2
Monaco, Furkan Korkmaz ile Sözleşmeyi Feshetti
3
Manchester City, Everton ile 1-1 Beraber Kalarak Kan Kaybını Sürdürüyor
4
Beşiktaş'taki Fulya Krizi Sona Erdi: Kulüp Arması Yerine Yerleştirildi
5
Sporting Lizbon'da Joao Pereira Dönemi Sona Erdi
6
Sivas'ta Muaythai Süper Ligi Sezon Finali Heyecanı
7
Leon Marchand, Avrupa'nın En İyi Sporcusu Seçildi

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!