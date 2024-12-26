Sivas'ta Muaythai Süper Ligi Sezon Finali Heyecanı

Sivas'ta düzenlenecek olan Spor Toto Muaythai Süper Ligi sezon finali, yarın gerçekleşecek olan heyecan dolu karşılaşmalar ile sahne alacak. Toplamda 12 sporcu, 6 müsabaka ile mücadele edecek.

Söz konusu etkinlik, Valilik, belediye ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde ve Türkiye Muaythai Federasyonu iş birliğiyle düzenleniyor. Etkinliğin tanıtımı için Atatürk Kongre Müzesi'nde bir basın toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Türkiye Muaythai Federasyonu Süper Lig Yürütme Kurulu Başkanı Hakan Şahade, 2024 yılında Türkiye Şampiyonası’nda ilk dört dereceye giren sporcuların Süper Lig'e katılım hakkı kazanacağını belirtti. Bu önemli organizasyonu Sivas'ta yürütmenin kendileri için bir mutluluk kaynağı olduğunu dile getirerek, "İnşallah burada şampiyon olan sporcularımız ülkemizi Avrupa Şampiyonası'nda temsil edecek. Onlara şimdiden başarılar diliyorum," dedi.

Etkinlikte yer alan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ufuk Demir, bu organizasyona ev sahipliği yapmanın kendileri için büyük bir onur olduğunu vurguladı. Demir, "Çok önemli, bizler için değerli bir organizasyon. Sporcu dostu bir şehir olarak organizasyonda yer alacak tüm sporculara başarı diliyorum," ifadesinde bulundu.

Basın toplantısının ardından sporcular arasında "face to face" buluşmaları gerçekleşti. Şampiyonluk kemerlerinin sahiplerinin belirleneceği final karşılaşmaları yarın, 20.00'de 4 Eylül Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

Sivas'ta yarın düzenlenecek Spor Toto Muaythai Süper Ligi sezon finalinde 6 müsabakada 12 sporcu mücadele edecek.

Sivas'ta yarın düzenlenecek Spor Toto Muaythai Süper Ligi sezon finalinde 6 müsabakada 12 sporcu mücadele edecek.