Sivas'ta Türkiye Karate Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri Başladı

Sivas'ta Karate Heyecanı!

Türkiye Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ve milli takım seçmeleri Sivas'ta, 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda başladı. Bu önemli etkinlik, karate tutkunlarını bir araya getiriyor.

Vali Yılmaz Şimşek'den Açılış Konuşması

Şampiyonanın açılışında, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sporcuları şehirde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Şimşek, ayrıca Sivas'ta karate ve güreş şampiyonalarının bir arada düzenlenmesinin verdiği heyecanı paylaştı. Bu organizasyon kapsamında 3 bin 500 misafir ağırladıklarını belirtti.

Türkiye Karate Federasyonu'ndan Önemli Açıklama

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, bu şampiyonada seçilecek 43 sporcunun, uluslararası arenada Dünya Şampiyonası'nda yarışma fırsatı bulacağını bildirdi. Bu, sporcular için büyük bir fırsat yaratıyor.

Sporculara Başarı Dilekleri

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, katılımcı sporculara başarı diledi ve destekleyici ifadelerde bulundu. Bu yılki şampiyona, 59 ilden 372 kulüp ve 1800 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Özel Seçmeler de Gerçekleşecek

Organizasyonda ayrıca, İşitme Engelliler Milli Takımı seçmeleri de 18 Ağustos Pazar günü yapılacak. Yarışmanın sona ermesi ise 18 Ağustos'ta gerçekleşecek.