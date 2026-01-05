DOLAR
Sivasspor, 11 Ocak'taki Erzurumspor FK Maçına Hazırlanıyor

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 20. haftasında 11 Ocak Pazar günü Erzurumspor'u ağırlayacak; Mehmet Altıparmak yönetiminde hazırlıklar bugün tesislerde sürdü.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 16:06
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 16:06
Hazırlıklar kulüp tesislerinde devam etti

Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında 11 Ocak Pazar günü Erzurumspor’u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından pas ve top koruma çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale oyunla tamamladı.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

