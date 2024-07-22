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Sivasspor, 2024-2025 Sezonu İçin Erzurum'da Hazırlıklarına Devam Ediyor

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına Erzurum'da hız kesmeden devam ediyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 15:17
Sivasspor, 2024-2025 Sezonu İçin Erzurum'da Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor, Sezon Hazırlıklarını Erzurum'da Sürdürüyor

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu için hazırlık çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Kulüp, ikinci etap antrenmanlarını Erzurum'da gerçekleştiriyor.

İkinci Etap Çalışmaları Başladı

Kulüpten alınan bilgilere göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde yapılan antrenmanlar, ısınma hareketleri ile başladı. Takım, bu bölümde hareketlilik ve hazırlıklarını artırdı.

Güç ve Dayanıklılık Üzerine Özelleşmiş Antrenmanlar

Isınma hareketlerinin ardından kırmızı-beyazlı ekip, çabukluk ve kuvvet çalışmalarıyla antrenmanın tempo ve yoğunluğunu artırdı. Son bölümde ise dayanıklılığı artırmaya yönelik çalışmalara yer verildi.

Günün İkinci İdmanı İçin Geri Sayım

Sivasspor, akşam saatlerinde gerçekleştireceği ikinci idman ile yeni sezon için hazırlıklarına devam edecek. Takımın hırsı ve motivasyonu, taraftarları da heyecanlandırıyor.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da teknik...

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da teknik...

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da teknik...

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da teknik...

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da teknik...

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da teknik...

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da teknik...

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da teknik...

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da teknik...

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da teknik...

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde sürdürdü.

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