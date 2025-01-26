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Sivasspor, 8 Maçlık Galibiyet Hasretine Son Verdi

Sivasspor, Bellona Kayserispor'u 5-2 yenerek 8 maçlık galibiyet hasretini dindirdi.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 09:50
Sivasspor, 8 Maçlık Galibiyet Hasretine Son Verdi

Sivasspor 3 Puan Hasretine Son Verdi

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor, sahasında Bellona Kayserispor'u 5-2 mağlup ederek 8 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı. Son galibiyetini ligin 11. haftasında Çaykur Rizespor'a karşı elde eden kırmızı-beyazlı ekip, uzun bir süre boyunca galip gelememişti.

Son 8 Maçta 4 Mağlubiyet

Sivasspor, ligin 12. haftasında Fenerbahçe'ye 4-0 kaybettikten sonra, 13. haftada Kasımpaşa ile evinde 0-0 berabere kaldı. 14. haftada Onvo Antalyaspor'a 2-1, 15. haftada ise Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu.

Devam eden haftalarda Sivas temsilcisi, 16. haftada Sipay Bodrum FK'ye 2-0 yenildi, 17. haftada Reeder Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. 18. haftayı bay geçiren ekip, 19. haftada Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. 20. haftada ise Trabzonspor'a 4-0 yenildi.

Galibiyet Sevincine Doydu

Son olarak 21. haftada evinde oynadığı Bellona Kayserispor karşısında kazanan Sivas ekibi, 8 maçlık hasretini 5-2’lik sonuçla sonlandırmış oldu. Bu galibiyetle birlikte Sivasspor, 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle toplamda 23 puana ulaşmış durumda.

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