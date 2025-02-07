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Sivasspor'a Hükmen Mağlubiyet Cezası: Kocaelispor Maçında İdari Tedbirli Oyuncu Oynatıldı

Sivasspor, Kocaelispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında idari tedbirli oyuncu Murat Paluli'yi oynattığı için PFDK'dan hükmen mağlubiyet cezası aldı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 20:28
Sivasspor'a Hükmen Mağlubiyet Cezası: Kocaelispor Maçında İdari Tedbirli Oyuncu Oynatıldı

Sivasspor'dan Cezalı Oyuncu Skandalı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşanan hanemiz Sivasspor'un, Kocaelispor ile oynadığı maçta ortaya çıkan çarpıcı bir gelişme, futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. Mücadelede idari tedbirle oynatılması yasaklanan Murat Paluli'nin sahaya sürülmesi, Kırmızı-Beyazlı ekibe pahalıya mal oldu.

PFDK'dan Hükmen Mağlubiyet Kararı

Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sivasspor'u bu durumda hükmen mağlup sayarak önemli bir ceza verdi. Oynatılan idari tedbirli oyuncuyla ilgili yasal gereklilikleri yerine getirmeyen kulüp, böylelikle diskalifiye oldu.

Futbol tutkunları ve spor yorumcuları, bu cezanın ardından takımın süper ligdeki durumu ve ocak ayındaki transfer stratejileri hakkında tartışmalara başladı.

Halihazırda sonucunda bir ceza alan Sivasspor'un[ ](javascript:void(0);) bu olayla birlikte gelecek mücadelesinde nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.

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