DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.720.329,25 1,11%

Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Trendyol 1. Lig 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 12:46
Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Trendyol 1. Lig - 3. hafta öncesi son idman

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, takımın son antrenmanının teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirildiği belirtildi.

İdman, ısınma hareketleri ile başladı. Çalışma, saha içi uyum ve pas temposunu artırmaya yönelik 5'e 2 pas çalışması ile sürdü ve antrenmanın son bölümünde taktik çalışmalar yapıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı beyazlı ekip, bugün Diyarbakır'a giderek kampa girecek.

Amed Sportif Faaliyetler ile Özbelsan Sivasspor karşılaşması, yarın saat 21.30'da Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'le karşılaşacak Özbelsan...

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'le karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, maçın hazırlıklarını teknik direktör Osman Zeki Korkmaz (solda) yönetiminde tamamladı.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'le karşılaşacak Özbelsan...

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hentbol Süper Kupa: Yarın Şampiyon Belli Oluyor
2
Meriç Nehri, Kürek Milli Takımı İçin Kamp Merkezi Oldu
3
Kayserispor Başkanı Açıkalın: Gisdol'a Güveniyoruz
4
Beşiktaş'ın Süper Lig Serüveni: 67 Sezonda 1.203 Galibiyet ve 16 Şampiyonluk
5
Galatasaray HDI Sigorta, ABD'li Pasör Michael Wright'ı Transfer Etti
6
Türkiye, Dünya 21 Yaş Altı'da Fas'ı 3-0 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı
7
Trabzonspor - Hesap.com Antalyaspor: 59. Randevu ve Evde Süregelen Üstünlük

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar