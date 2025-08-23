Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Trendyol 1. Lig - 3. hafta öncesi son idman

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, takımın son antrenmanının teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirildiği belirtildi.

İdman, ısınma hareketleri ile başladı. Çalışma, saha içi uyum ve pas temposunu artırmaya yönelik 5'e 2 pas çalışması ile sürdü ve antrenmanın son bölümünde taktik çalışmalar yapıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı beyazlı ekip, bugün Diyarbakır'a giderek kampa girecek.

Amed Sportif Faaliyetler ile Özbelsan Sivasspor karşılaşması, yarın saat 21.30'da Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

