Nazım Yavuz Stadyumu Soma'da Açıldı: Bakan Osman Aşkın Bak Törende

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Soma'da 6 bin kapasiteli Nazım Yavuz Stadyumu'nun açılışını yaparak A Milli Takımın 2026 hedeflerine değindi.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 16:03
Nazım Yavuz Stadyumu Soma'da açıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Manisa’nın Soma ilçesinde yapımı tamamlanan Nazım Yavuz Stadyumunu düzenlenen törenle hizmete açtı.

Törene katılım ve stadyumun özellikleri

Açılışa Manisa Valisi Vahdettin Özkan, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Stadyum, 6 bin seyirci kapasiteli modern bir tesis olarak sıfırdan inşa edildi ve uluslararası standartlara uygun şekilde hazırlandı. Açılışın ardından stadyum, Somaspor ile Menemen Spor arasında oynanan müsabakaya ev sahipliği yaptı. Tören öncesinde Bakan Bak, stadyum zeminini inceleyip çimleri kontrol etti ve futbol topuyla sahayı test etti.

Bakan Bak'ın değerlendirmeleri

Törende konuşan Bakan Bak, tesisleşmenin önemine vurgu yaptı ve Soma ile çevresinin Türk futboluna önemli isimler kazandırdığını vurguladı. Bakan Bak, altyapı çalışmalarına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Altyapılar çok önemli. Soma, futbolda önemli bir takım ve değerli oyuncular yetiştiriyor. Bunlardan bir tanesi de Beşiktaş’a transfer olan, ardından Rizespor’a giden Emrecan. Dolayısıyla burası bir futbol şehri. Manisa, Soma ve Akhisar Türk futbolunda önemli bir yere sahip. Bu tesislerin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz"

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası yolculuğuna dair de değerlendirme yapan Bakan Bak, hedeflerini şu sözlerle açıkladı:

"Milli takımımız için iki viraj kaldı. Kuralar çekildi. İnşallah önce Romanya’yı eleyip, ondan sonra da Slovakya-Kosova galibiyle oynayarak Dünya Kupası’na gitmeyi hedefliyoruz. Takımımız genç bir takım. Buradan yetişen pek çok sporcuyla beraber Türk futbolu önemli bir sürece doğru gidiyor."

Bakan Bak ayrıca Türkiye’nin voleybol ve basketboldaki ivmesine değinerek, "2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı İtalya ile beraber ortaklaşa organize edeceğiz. Ancak yapılan modern tesisler sebebiyle şampiyonanın büyük bir kısmı büyük ihtimalle Türkiye’de olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Türkiye’nin dört bir yanında tesisler yapmaya devam ediyoruz. 6 bin kişilik bu butik ve özel stat Soma’ya hayırlı olsun. Somaspor’a başarılar diliyorum" dedi.

Açılış ve ilk maç

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri ve taraftarlar, stadyumdaki ilk maç heyecanına ortak oldu.

