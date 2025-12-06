Trabzonspor Göztepe Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Yayın Tarihi: 06.12.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 16:04
Trabzonspor Göztepe Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını tamamlayarak İzmir'e hareket etti.

Hazırlıklar ve kadro

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan taktik çalışmasıyla takım maç hazırlıklarını tamamladı. 21 oyuncudan oluşan maç kafilesi İzmir'e götürüldü.

Tedavileri süren Savic ve Visca ile ameliyat olan Baniya ve sarı kart cezalısı Oulai Göztepe müsabakasında forma giyemeyecek.

Doğum günü kutlaması

Antrenman öncesinde, Fransız orta saha Tim Jabol Folcarelli için doğum günü pastası kesilerek kutlama yapıldı.

Kafile

Kafilede yer alan 21 futbolcu: Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Wagner Pina, Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Arseniy Batagov, Serdar Saatçı, Taha Emre İnce, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol Folcarelli, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Oleksandr Zubkov, Onuralp Çakıroğlu, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Cihan Çanak, Kazeem Olaigbe, Paul Onuachu, Danylo Sikan.

