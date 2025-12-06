Trendyol 1. Lig: Serik Spor 1-3 Ankara Keçiörengücü

Trendyol 1. Lig 16. haftasında Serik Spor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda Ankara Keçiörengücü'ne 3-1 yenildi.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 16:05
Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında Serik Spor, Bodrum İlçe Stadyumu’nda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü’ne 3-1 mağlup oldu.

Maç Detayı

Stat: Bodrum İlçe Stadyumu

Hakemler: Buğra Taşkınsoy, G. Mumcu Taştan, Kurtuluş Aslan

Skor: Serik Spor 1 - 3 Ankara Keçiörengücü

Goller

Berkovskiy (dk. 76) — Serik Spor

Fernandes (dk. 8 pen.), Ezeh (dk. 23), Diouf (dk. 49) — Ankara Keçiörengücü

Serik Spor

Serik Spor: Erten Ersu, Ertan Taşgın, Gotsuk, Batuhan İşçiler, Emrecan Terzi, Silva (Şahverdi Çetin dk. 66), Kerem Şen (Gökhan Karadeniz dk. 66), Şeref Özcan (Ayaz Yükseloğlu dk. 90), Berkovskiy, Amaral, Gökhan Altıparmak (Iliya Berkovskiy dk. 76, Sadygov dk. 88)

Yedekler: Ayaz Yükseloğlu, Ender Güneş, Baha Karakaya, Tunahan Başak

Teknik Direktör: Sinan Paşalı

Ankara Keçiörengücü

Ankara Keçiörengücü: Aykut Özer, Oğuzcan Çalışkan, Hüseyin Bulut, Ali Dere, Mexer, Erkam Develi, Roshi (Hakan Bilgiç dk. 71), Ezeh (Hagi dk. 81), İshak Karaoğul, Fernandes (Halil Can Ayan dk. 90), Diouf (Ali Akman dk. 81)

Yedekler: Abdullah Çelik, Emre Satılmış, Emirhan Küçüksolak, Eren Sami Poyraz, Süleyman Luş, Tahsin Özler

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Sarı Kartlar

Silva (Serik Spor), Hüseyin Bulut (Ankara Keçiörengücü)

