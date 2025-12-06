Trendyol 1. Lig: Serik Spor 1-3 Ankara Keçiörengücü
Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında Serik Spor, Bodrum İlçe Stadyumu’nda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü’ne 3-1 mağlup oldu.
Maç Detayı
Stat: Bodrum İlçe Stadyumu
Hakemler: Buğra Taşkınsoy, G. Mumcu Taştan, Kurtuluş Aslan
Skor: Serik Spor 1 - 3 Ankara Keçiörengücü
Goller
Berkovskiy (dk. 76) — Serik Spor
Fernandes (dk. 8 pen.), Ezeh (dk. 23), Diouf (dk. 49) — Ankara Keçiörengücü
Serik Spor
Serik Spor: Erten Ersu, Ertan Taşgın, Gotsuk, Batuhan İşçiler, Emrecan Terzi, Silva (Şahverdi Çetin dk. 66), Kerem Şen (Gökhan Karadeniz dk. 66), Şeref Özcan (Ayaz Yükseloğlu dk. 90), Berkovskiy, Amaral, Gökhan Altıparmak (Iliya Berkovskiy dk. 76, Sadygov dk. 88)
Yedekler: Ayaz Yükseloğlu, Ender Güneş, Baha Karakaya, Tunahan Başak
Teknik Direktör: Sinan Paşalı
Ankara Keçiörengücü
Ankara Keçiörengücü: Aykut Özer, Oğuzcan Çalışkan, Hüseyin Bulut, Ali Dere, Mexer, Erkam Develi, Roshi (Hakan Bilgiç dk. 71), Ezeh (Hagi dk. 81), İshak Karaoğul, Fernandes (Halil Can Ayan dk. 90), Diouf (Ali Akman dk. 81)
Yedekler: Abdullah Çelik, Emre Satılmış, Emirhan Küçüksolak, Eren Sami Poyraz, Süleyman Luş, Tahsin Özler
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Sarı Kartlar
Silva (Serik Spor), Hüseyin Bulut (Ankara Keçiörengücü)
