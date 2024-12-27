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Sivasspor Antalya Kampına Başladı

Sivasspor, Süper Lig'in ikinci yarısı için Antalya'da hazırlık kampına girdi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 23:56
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 01:03
Sivasspor Antalya Kampına Başladı

Sivasspor'un Antalya Kampı Başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Antalya'daki kampına start verdi. Kulübün yaptığı açıklamaya göre, Süper Lig'in 17. haftasından sonra 5 gün izin yapan Sivasspor, bugün akşam saatlerinde Antalya Belek'te toplanarak ligin ikinci yarısına yönelik çalışmalarına başladı.

Kampa Teknik Direktör Ömer Erdoğan Yönetiminde Giriş Yapıldı

Kamp, teknik direktör Ömer Erdoğan önderliğinde gerçekleştirildi. İlk antrenman ısınma hareketleriyle başlayarak, ardından pas çalışmaları ve topa sahip olma çalışmalarıyla devam etti.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlık sürecine devam edecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un Antalya kampı başladı. Antrenmana Ziya...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un Antalya kampı başladı. Antrenmana Ziya Erdal da katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un Antalya kampı başladı. Antrenmana Ziya...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un Antalya kampı başladı. Antrenmana Ziya Erdal da katıldı.

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