Sivasspor Antalya Kampına Başladı

Sivasspor'un Antalya Kampı Başladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Antalya'daki kampına start verdi. Kulübün yaptığı açıklamaya göre, Süper Lig'in 17. haftasından sonra 5 gün izin yapan Sivasspor, bugün akşam saatlerinde Antalya Belek'te toplanarak ligin ikinci yarısına yönelik çalışmalarına başladı.
Kampa Teknik Direktör Ömer Erdoğan Yönetiminde Giriş Yapıldı
Kamp, teknik direktör Ömer Erdoğan önderliğinde gerçekleştirildi. İlk antrenman ısınma hareketleriyle başlayarak, ardından pas çalışmaları ve topa sahip olma çalışmalarıyla devam etti.
Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlık sürecine devam edecek.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un Antalya kampı başladı. Antrenmana Ziya Erdal da katıldı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un Antalya kampı başladı. Antrenmana Ziya Erdal da katıldı.