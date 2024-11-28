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Sivasspor Antalyaspor Maçına Hazır

Sivasspor, Antalyaspor ile oynayacağı maçı öncesi son antrenmanını Belek'te tamamladı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 18:47
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 19:04
Sivasspor Antalyaspor Maçına Hazır

Sivasspor, Antalyaspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapılacak olan maçın hazırlıklarını titizlikle tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Belek'te düzenlenen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmanın ilerleyen bölümlerinde 5'e 2 pas çalışması uygulandı ve son kısımda taktik çalışmalara ağırlık verildi.

Yarın saat 20.00'de Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda gerçekleştirilecek mücadelede, hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana Keita Balde Diao da katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana Keita Balde Diao da katıldı.

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