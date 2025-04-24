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Sivasspor, Antalyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Antalyaspor ile oynayacağı maça hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanlar teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılıyor.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 13:26
Sivasspor, Antalyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın devamında, futbolcular 5’e 2 pas çalışması ve dar alan oyunuyla performanslarını artırdı. Antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.

Sivasspor, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamen tamamlayacak. Sivasspor ile Antalyaspor 26 Nisan Cumartesi günü, saat 16.00’da BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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