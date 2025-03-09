Sivasspor Asbaşkanı Kurbanoğlu: 'Sevinç yaşayacak durumda değiliz'

Sivasspor, Göztepe'yi yenmesine rağmen, Asbaşkan Mustafa Kurbanoğlu sevinç yaşayacak durumda olmadıklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 19:21
Sivasspor Asbaşkanı Kurbanoğlu: 'Sevinç yaşayacak durumda değiliz'

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor, konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrasında kulüp asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu, kazanmalarına rağmen sevinç yaşayacak durumda olmadıklarını açıkladı. Kurbanoğlu, sakatlıklar nedeniyle yaşanan talihsizliklerin maç öncesinde ve sırasında takım üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Kurbanoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rey Manaj ve Veljko Simic isimli oyuncuların maçta sakatlandığını ve ambulansla hastaneye kaldırıldığını hatırlatarak, futbolcuların sağlık durumunu yakından takip ettiklerini ifade etti.

Kalan Maçlar Final Niteliğinde

Kurbanoğlu, kalan maçları "final" olarak görmeleri gerektiğini vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti: "Disiplinli oynamanın karşılığını aldık. Maç kazanıp sevinecek bir pozisyonumuz yok. Bundan sonra her maçı final niteliğinde görmeye ihtiyacımız var, buna mecburuz. Bu takım ligde hak ettiği yere gelecektir."

Taraftarlara Teşekkür

Sivasspor'un asbaşkanı, takımın sahibi olan taraftarlara verdiği destek için teşekkür ederken, "Rıza hocamızın da etkisiyle bir maç taraftar eliyle nasıl alınır bunun örneğini taraftarımız göstermiş oldu." ifadesini kullandı.

Sivasspor, Şehrin En Büyük Marka Değeri

Kurbanoğlu, taraftarlardan kalan maçlar için destek istedi ve açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı: "Sivasspor sadece Sivaslılar için bir futbol kulübü değildir. Sivasspor, şehrin en büyük marka değeri, en kıymetlisidir. Bugün Sivasspor'a maddi ve manevi destek günüdür. Sivasspor'a destek bekliyorum."

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 yenen Net Global Sivasspor'da...

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 yenen Net Global Sivasspor'da kulüp asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu, maçın ardından stat çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

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