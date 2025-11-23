Marco Asensio Rize’de Coştu: 2 Gol, 1 Asistle Fenerbahçe’yi Taşıdı

Asensio, son haftaların formda ismi olarak öne çıktı

Fenerbahçe forması giyen İspanyol futbolcu Marco Asensio, Çaykur Rizespor deplasmanında rakip fileleri iki kez havalandırarak takımının galibiyetinde belirleyici rol oynadı.

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynanan maçta Asensio, toplam 2 gol ve 1 asistlik etkileyici bir performans sergiledi. 55. dakikada, Fred’in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşun direkten dönen topunu kale çizgisinde tamamlayarak skoru 2-1 yapan golü kaydetti.

65. dakikada ise ceza sahası dışından attığı sert şutla takımını 3-2 öne geçiren golü bulan Asensio, maç boyunca etkili etkisini sürdürdü.

Bu sezon ligde çıktığı 9. maçta Asensio, toplam 6. kez gol sevinci yaşadı. Son 5 lig karşılaşmasında ise 5 gol, 2 asistlik katkıyla takımının serisinde ön plana çıktı.

Deneyimli futbolcu, Çaykur Rizespor karşısında maçın tamamında, yani 90 dakika sahada kaldı ve takımının hücum hattında belirleyici isimlerden biri oldu.

