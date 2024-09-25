Sivasspor Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Başakşehir Karşısında Galibiyet Hedefliyor

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu maçı kazanmak istiyor. Teknik direktör Bülent Uygun, düzenlediği basın toplantısında takımın hazırlıklarına ilişkin bilgiler verdi.

Bülent Uygun: "İyi Bir Oyun Anlayışıyla Sonuç Almak İstiyoruz"

Kulüp tesislerinde antrenman öncesi konuşan Uygun, Başakşehir'in güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirtti. "İstanbul'un avantajını en iyi şekilde kullanarak yetenekli futbolcuları transfer ettiler. Uzun yıllardır iyi sistemli bir oyun kurgusuna sahipler," dedi.

Uygun, Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan'ı takdir ederek, "Zor bir maç bizi bekliyor ama seyircimizle birlikte bu maçı olumlu bir şekilde geçirmek istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Takımdaki Sakatlar ve Hazırlıklar

Takımda bazı sakat oyuncular olduğunu belirten Uygun, "Alex’in adalesinde zorlanma oldu, maça yetişip yetişmeyeceğini bilmiyorum. Diğer sakatların yetişmesi zor görünüyor. Ancak Balde'nin kart cezası bitti," dedi. Uygun, oyuncuların eksiklerini gidermek ve oyun anlayışlarını geliştirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Antrenman Detayları

Sivasspor, 27 Eylül Cuma günü oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. İdman, ısınma koşuları ile başladı ve top kapma çalışmaları ile devam etti. Antrenmanın ardından yarı sahada yapılan maçla sona erdi.

Anma Mesajı

Uygun, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde şehit olan Sivaslı polis memuru Şeyda Yılmaz ve eski futbolcu Hikmet Kasap'ı anarak, taraftarlardan Başakşehir maçı için siyah giymelerini istedi. "Canımız yanıyor, kahramanlarımızı unutmuyoruz," dedi.

Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacakları karşılaşma için kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacakları karşılaşma için kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacakları karşılaşma için kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacakları karşılaşma için kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacakları karşılaşma için kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacakları karşılaşma için kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.