Sivasspor-Beşiktaş Maçı Biletleri Satışa Çıktı!

Sivasspor ve Beşiktaş Karşı Karşıya Geliyor

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında büyük bir heyecan yaşanacak. Net Global Sivasspor, Beşiktaş ile 8 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Maç için biletler de satışa sunuldu.

Bilet Fiyatları Belirledi

Sivasspor tarafından yapılan açıklamaya göre, maça olan ilgiyi artırmak amacıyla farklı fiyat aralıkları belirlendi. Bilet fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

VIP Alt: 700 lira

700 lira Maraton Alt ve Üst Tribün: 500 lira

500 lira Güney Alt ve Üst ile Şeyda Yılmaz Kadın Tribünü: 400 lira

400 lira Misafir Tribün: 520 lira

Bu büyük karşılaşma için biletlerin hızla tükenmesi bekleniyor. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumu doldurmak için sabırsızlanıyor.