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Sivasspor, Beşiktaş Maçına Hazır: Taktik Antrenmanlar Tamamlandı

Sivasspor, Beşiktaş ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçı için hazırlıklarını tamamladı, kampa girdi.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 19:18
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 19:18
Sivasspor, Beşiktaş Maçına Hazır: Taktik Antrenmanlar Tamamlandı

Sivasspor, Beşiktaş Maçına Hazır

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde 5'e 2 pas ve taktik çalışmalara odaklandı.

Kamp Süreci Başladı

Maçın hazırlıklarını tamamlayan Net Global Sivasspor, kulüp tesislerinde kampa girdi. Futbolcuların moral depoladığı bu süreç, karşılaşma öncesinde büyük önem taşıyor.

Maç Bilgileri

Sivasspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma yarın saat 19.00BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş'ı konuk edecek Net Global Sivasspor...

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş'ı konuk edecek Net Global Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş'ı konuk edecek Net Global Sivasspor...

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş'ı konuk edecek Net Global Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

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