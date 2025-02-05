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Sivasspor Beşiktaş Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Beşiktaş ile yapılacak maç için antrenmanlarına başladı. Takım, dinamik çalışmalara ağırlık veriyor.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 16:02
Sivasspor Beşiktaş Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklarına Başladı

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Takım, bu önemli mücadele için hazırlıklarını başlattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmandaki ilk çalışma, dinamik ısınma ile başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı ve son olarak dar alan oyunları ve yarı saha çift kale maç ile idmanını tamamladı.

Dün Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile oynanan karşılaşmada 60 dakika sahada kalan futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Sivasspor, hazırlıklarına yarın sürdürecek.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü sahasında...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmana Rey Manaj da katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü sahasında...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmana Rey Manaj da katıldı.

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