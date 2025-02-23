Sivasspor, Bodrum FK Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta maçında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak olan Net Global Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma çalışması ile başladı. Ardından kırmızı beyazlı ekip, 5'e 2 pas çalışması yaptı ve bu antrenmanı dar alan oyunları ve yarım saha çift kale maç ile tamamladı.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından bu önemli maç için son hazırlıklarını yapacak.

Net Global Sivasspor ile Sipay Bodrum FK, 25 Şubat Salı günü saat 15.00'te BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta maçında sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı. Antrenmana Manaj (sağda) ve Sonko (solda) da katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta maçında sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı. Antrenmana Manaj (sağda) ve Sonko (solda) da katıldı.