Sivasspor Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor'da Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları Başladı
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile sahasında yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına hız verdi.
Antrenman Detayları
Kulüpten yapılan açıklamalara göre, antrenman ısınma hareketleriyle başlamış; ardından dar alan pas çalışmaları yapılmış, son olarak ise yarı sahada çift kale maç gerçekleştirerek idman tamamlanmıştır.
Devam Eden Hazırlıklar
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla bu önemli maçın hazırlıklarına devam edecektir.