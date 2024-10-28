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Sivasspor Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, 2 Kasım'da Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 18:29
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 18:29
Sivasspor Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor'da Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları Başladı

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile sahasında yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına hız verdi.

Antrenman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamalara göre, antrenman ısınma hareketleriyle başlamış; ardından dar alan pas çalışmaları yapılmış, son olarak ise yarı sahada çift kale maç gerçekleştirerek idman tamamlanmıştır.

Devam Eden Hazırlıklar

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla bu önemli maçın hazırlıklarına devam edecektir.

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