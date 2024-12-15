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Sivasspor'da Bülent Uygun'un İkinci Dönemi 348 Gün Sürdü

Bülent Uygun, Sivasspor'un başında 348 gün görev yaptıktan sonra takımla yollarını ayırdı.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 11:09
Sivasspor'da Bülent Uygun'un İkinci Dönemi 348 Gün Sürdü

Sivasspor'da Bülent Uygun'un İkinci Dönemi

Sivasspor, Bülent Uygun ile yollarını ayırarak, teknik direktörlük görevi boyunca 348 gün geçiren Uygun'un dönemini sonlandırdı. Uygun, 2 Ocak'ta tekrar göreve başlamıştı.

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe, Kocaelispor, Çanakkale Dardanelspor, Göztepe, Trabzonspor ve Sivasspor gibi takımlarda forma giyen Bülent Uygun, attığı gollerin ardından verdiği asker selamıyla "Asker Bülent" olarak tanınmıştı. 348 gün görevde kalan Uygun'un yönetimindeki Sivasspor, 37 lig ve kupa maçında 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 yenilgi aldı.

İkinci Kez Göreve Geldi

Bülent Uygun, geçmişte de 2006-2010 yılları arasında Sivasspor'un teknik direktörlüğünü yapmış, geçen sezon ise 19. haftada tekrar göreve getirilmişti. Uygun, önceki sezon 21 lig ve 2 kupa maçı olmak üzere toplam 23 maçta takımın başında bulundu. Geçen sezon 21 lig maçında 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak ligi 54 puanla 7. sırada tamamladılar.

Bu Sezon Beklentilerin Gerisinde Kaldı

Bu sezon Sivasspor, Trendyol Süper Lig'de çıktığı 16 maçta yalnızca 18 puan elde edebildi. Takım, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyetle son haftalarda taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. 16 karşılaşmada 20 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 27 gol gördü.

Bülent Uygun'un görevinden ayrılmasının ardından Sivasspor yönetimi, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Yeni teknik direktörün açıklanması için yoğun bir çaba gösterilmektedir.

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