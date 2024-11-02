Sivasspor'da Rey Manaj Çaykur Rizespor Maçında Yok

Sivasspor'da Sakatlık Şoku

Net Global Sivasspor, sakatlık yaşayan golcü oyuncusu Rey Manaj'ın, bugün oynanacak Çaykur Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Rey Manaj'ın Durumu

Yapılan resmi açıklamaya göre, Rey Manaj geçtiğimiz hafta Trendyol Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor ile oynanan maçın son anlarında sakatlık yaşadı. Sakatlık sonrası gerçekleştirilen kontrol muayenelerinde oyuncunun adalesinde yırtık olduğu belirlendi.

Diğer Sakat Oyuncular

Rey Manaj dışında, sakatlıkları devam eden Alex Pritchard ve Hüseyin Arslan da bugün sahada yer almayacak olan isimler arasında bulunuyor.