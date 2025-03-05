Sivasspor'da Rıza Çalımbay Dönemi Başladı

Net Global Sivasspor, Ömer Erdoğan'ın ardından teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ı atadığını resmi olarak duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Rıza Çalımbay, Sivasspor ailesi için sadece bir teknik direktör değil, aynı zamanda şehrimizin ve kulübümüzün değerlerini en iyi şekilde temsil eden bir semboldür." ifadesine yer verildi. Çalımbay'ın daha önceki iki dönemi boyunca kırmızı-beyazlı ekipte 7,5 yıl süreyle görev yaptığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Takımımızı Süper Lig'de, Avrupa kupalarında ve Türkiye Kupası'nda sayısız başarıya taşımıştır." denilerek, Çalımbay'ın liderliğinde elde edilen başarılar vurgulandı. Ayrıca 3 sezon üst üste Avrupa kupalarına katılma başarısı ve 2022 yılında kazanılan tarihi Ziraat Türkiye Kupası zaferi de hatırlatıldı. Sivasspor Kulübü, "Rıza Çalımbay'ın engin tecrübesi ve liderlik vasıflarıyla takımımızın yeniden başarıdan başarıya koşacağına yürekten inanıyoruz." ifadesiyle teknik direktörlerine olan güvenlerini pekiştirdi. Son olarak, Çalımbay'a “yuvana hoş geldin” denilerek, kırmızı-beyazlı camiada yeni zaferlere imza atacağına dair inanç dile getirildi.